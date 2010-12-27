Представление "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. XX век"

Музыканты исполнят классические произведений русских и австрийских композиторов XX века.

Ведущие солисты России и Австрии исполнят произведения русских и австрийских композиторов прошлого века - Сергея Прокофьева, Густава Малера, Рейнгольда Глиэра, Гавриила Попова, Антона Веберна, Дмитрия Шостаковича, Имре Кальмана, Франца Легара. Зрители увидят "трехмерную" музыкально-визуальную постановку с демонстрацией картин и исторических кадров из жизни Петебурга и Вены в XX-летии.

В качестве дирижера выступит народный артист России Юрий Башмет. В представлении будет принимать участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", ведущие солисты Большого театра, Венской оперы, Венского филармонического оркестра, Московской филармонии и другие музыканты.

Проект "Имперские столицы : Санкт-Петербург - Вена. XX век" пройдет в городе на Неве уже в четвертый раз.

Место: Большой зал Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д,Д.Шостаковича

Цена: от 1500 рублей

Фото: предоставлено организаторами