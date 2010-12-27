Франция отметила разработки Петербурга по утилизации отходов

Новые технологии касаются резины и пластика.

16 октября в Смольном встретились глава петербургского комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представитель президента Метрополии Большого Парижа Себастьян Оллье. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Стороны отметили, что в двустороннем сотрудничестве открылся новый виток. Свободное движение для бизнеса и активизации контактов дало участие французского президента Эммануэля Макрона в прошлогоднем экономическом форуме в Северной столице. Также на встречи обсудили взаимодействие городов-партнеров в области культуры и туризма.

Франция заинтересовалась разработанной в Петербурге технологии по переработке пластика и резины методом пиролиза. Такой способ не вредит экологии и при этом вырабатывает вторичное сырье – синтетическое пиролизное топливо. Оллье отметил , что у технологии высокий энергетический потенциал.

Ранее алтайские ученые разработали съедобную посуду из люпина.

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