Зоозащитник назвал законопроект о ужесточении наказания за живодерство пиар ходом

Представитель РКЦентр "ВЕЛЕС" сказал, что депутаты "Единой России" просто "носят воздух в решете".

9 октября депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за преступления в отношении животных. На заседании предложили заключать под стражу за издевательство над зверьми на срок от 3 до 5 лет. Корреспондент Piter.tv узнал мнение Александра Федорова, представителя организации РКЦентр "ВЕЛЕС", занимающейся помощью диким животным, по данному вопросу.

Федоров не проникся доверием к очередному законопроекту о животных и посчитал его рекламной акцией для самих чиновников.

Поищите в интернете об этих чудиках, которые какие-то законы вносят, их не сеют и не пашут. Я отношусь к ним, как к очередным клоунам. Я считаю, что этот законопроект даже смотреть никто не будет, так как их подавалось миллион штук, а что толку-то от них? Мне кажется, депутаты просто решили попиариться. Александр Федоров, Представитель РКЦентр "ВЕЛЕС"

Спикер отметил, что у нас в стране уже есть законодательная база по всем вопросам касающихся животных.

Это как воздух в решете носить. У нас в стране уже существуют все законы. А какой закон хотят зоозащитники, честно, мне не очень понятно. У нас уже присутствуют имущественные законы, законы жестокого обращения, правила охоты, ветеринарные законы и т.д. Они требуют, чтобы это на одном листке было написано. Все, что требуют наши неучи-зоозащитники, у нас давно существует. Александр Федоров, Представитель РКЦентр "Велес"

Федоров заключил, что увеличения срока ареста за жестокое обращение с животными точно не предвидится.

Ни кто не будет увеличивать сроки наказания. Есть имущественные вещи. У нас есть субъект права, есть объект права. Во всем мире животное – это объект права. Имущество, за которое наказание может быть любым. Это не субъект права, субъект права это – человек.

У нас есть мировое законодательство и из этого надо исходить. Ужесточить можно хоть в сто раз. 20 лет за убийство собаки все равно не дадут, у нас за людей то 3 года дают, ну и что толку? Все эти законопроекты так, на воде поплавать, скоро утонут.

Александр Федоров, Представитель РКЦентр "ВЕЛЕС"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Госдуме предложили законопроект об ужесточении наказания за живодерство.