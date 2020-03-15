В ВОЗ предположили причину высокой смертности в Италии

Высокая смертность от коронавируса зафиксирована у людей старшего возраста. Так представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила самый большой процент умерших в Италии.
Согласно последним данным число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек. Сейчас процент смертности составляет примерно 3%, среди пожилых людей - 14%.
В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа.
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