В ВОЗ предположили причину высокой смертности в Италии

В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения.

Высокая смертность от коронавируса зафиксирована у людей старшего возраста. Так представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила самый большой процент умерших в Италии.

Согласно последним данным число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек. Сейчас процент смертности составляет примерно 3%, среди пожилых людей - 14%.

В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа.