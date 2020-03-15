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В ВОЗ предположили причину высокой смертности в Италии

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В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения.

Высокая смертность от коронавируса зафиксирована у людей старшего возраста. Так представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила самый большой процент умерших в Италии.

Согласно последним данным число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек. Сейчас процент смертности составляет примерно 3%, среди пожилых людей - 14%. 

В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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