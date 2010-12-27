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Председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа стал Сергей Маркин
Сегодня, 16:32
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alexandra08
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Председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа стал Сергей Маркин

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Ранее он возглавлял Арбитражный суд Республики Карелия.

В пятницу, 20 июля, руководителем Арбитражного суда Северо-Западного округа был назначен Сергей Маркин. Нового начальника коллективу представил зампредседателя Верховного суда России Олег Свириденко.

Ранее Маркин возглавлял Арбитражный суд Республики Карелия. Более 30 лет назад он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и много лет работал в судебной системе.

С назначением на новую должность Сергея Маркина поздравил вице-губернатор Александр Говорунов.

Уверен, что под руководством Сергея Федоровича Маркина суд продолжит эффективную работу, укрепляя веру людей в торжество закона и справедливости.

Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор также подчеркнул, что Арбитражный суд Северо-Западного округа за годы работы "внес значительный вклад в становление рыночной экономики и правового государства".

Фото: spb.ros-spravka.ru 

Теги: вице-губернатор петербурга александр говорунов , сергей маркин , федеральный арбитражный суд северо-западного округа
Категории: Новости СПб

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