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Председатель выборгского отделения общества слепых рассказал о планах на год

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Общество готово оказать поддержку по вовлечению в социальную жизнь людям с ограниченными возможностями.

В Выборге состоялась отчетная конференция местного отделения Всероссийского общества слепых. В мероприятии приняли участие активисты, представители администрации МО "Выборгский район" и депутатского корпуса.

В рамках конференции председатель организации Виктор Седов подвел итоги прошлого года, а также, рассказал о задачах на текущий год. Так, в ближайшее время Общество планирует возобновить работу компьютерных курсов для слабовидящих, оказать содействие инвалидам по зрению в получении средств реабилитациb, а также, помочь семьям при выборе образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, активисты готовы проводить тематические акции и активно принимать участие в городских мероприятиях. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, общество слепых
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости Выборгского района,

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