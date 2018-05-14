Крыши и фасады в Центре Петербурга отремонтируют до конца сентября

Председатель Жилищного комитета посетил адреса, где сейчас ведутся работы.

В Санкт-Петербурге полным ходом продолжаются работы по капитальному ремонту фасадов и крыш домов. В этом году все силы были направлены на Центральный район. В минувшую субботу по адресам, где проводятся работы, проследовал председатель Жилищного комитета Валерий Шиян.

В 2018 году специалисты привели в порядок фасады и крыши домов на 3-ей Советской, 7-ой Советской и Литейном проспекте. В ходе проверка были сделаны небольшие замечания, которые будут устранены до окончания работ по капремонту.

В этом году нам очень сильно повезло. На 90 процентов, все объекты, входящие в программу, будут восстановлены. Я уверен, что в этом году мы исполним поручение губернатора, и к сентябрю закончим и крыши, и фасады зданий, и системы теплоснабжений. Валерий Шиян

Также в ходе осмотра Валерий Шиян отметил дома, которые необходимо будет отремонтировать в следующем сезоне. Все работы проходят в соответствии с краткосрочным планом 2018 года.

Видео: Горсреда