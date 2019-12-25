Предолимпийский чемпионат РФ по фигурному катанию состоялся в Петербурге

Фигуристы Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева охотно фотографировались, давали автографы и делились впечатлениями с болельщиками.

Единственные российские фигуристы, удостоенные именных лицензий на Олимпийские игры 2026 года, Аделия Петросян и Петр Гуменник, использовали соревнования как важный тест для оценки готовности. Тысячи зрителей на арене "Юбилейный" превратили мероприятие в настоящий праздник, осветивший серые декабрьские дни Санкт-Петербурга. Спортивная интрига была лишь одним аспектом этого грандиозного события. В рамках турнира прошла благотворительная акция "ДоброFON", сообщила пресс-служба одноименной благотворительной программы.

Главным символом акции стал уникальный арт-объект – кристалл "Стихий фигурного катания", состоящий из пяти разноцветных сегментов, олицетворяющих мужские и женские одиночные дисциплины, спортивные пары, танцы на льду и тренерскую деятельность. Каждый раз, когда определялся победитель определенного вида соревнований, очередной фрагмент кристалла подсвечивался, автоматически переводя по 100 тысяч рублей на добрые цели.

Специальная зона приглашала гостей погрузиться в традиции побед, испытать себя в ритуалах успешных спортсменов и поучаствовать в шоу-викторинах, конкурсах и лотереях. Знаменитые Фигуристы Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева охотно фотографировались, давали автографы и делились впечатлениями с болельщиками. Примечательно, что Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру на чемпионате, исполнила трогательную постановку, отдав честь своим фанатам и тренеру.

Мы видим и чувствуем каждого в зале, ваша поддержка – это тоже доброе дело для спортсменов. Приятно осознавать, что у фигурного катания – такое огромное количество активных болельщиков. Давайте вместе по крупицам менять этот мир к лучшему! Алексей Ягудин, фигурист

Этот четырехдневный фестиваль не только наградил победителей медалями, но и объединил тысячи сердец, подтвердив уникальную способность спорта трансформировать соперничество в общую радость и солидарность.

Ранее мы сообщили о том, что платье Валиевой приобрели на благотворительном аукционе в Петербурге.

Фото: пресс-служба благотворительной программы ДоброFON