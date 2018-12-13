Праздник корюшки в Петербурге возглавил рейтинг майских гастрособытий

В рамках праздника участников ждут конкурсы, акции, проведение рецептов, мастер-классы, дегустация блюд.

Специалисты-аналитики из агентства "ТурСтат" опубликовали рейтинг наиболее ожидаемых и частопосещаемых гастрономических фестивалей и событий России в мае 2019 года. При этом заслуженную первую строчку завоевал петербургский праздник корюшки.

Тройку лидеров фестивалей и праздников замкнули Российский ресторанный фестиваль в городах России и фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске. Также в первую десятку вошли: фестиваль "Фомина яишня" в Новом Осколе Белгородской области, фестиваль "ЯйцеФест" в Павловском Посаде Московской области, праздник "Хлеба и молока" в Калининграде, праздник "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке Тамбовской области, фестиваль "Верещагин СырFest" в Конаково Тверской области и фестиваль "Кухня Рязанского края" в Рязани.

Праздник корюшки состоится в Санкт-Петербурге в период с одиннадцатого мая по двенадцатое. В рамках праздника участников ждут конкурсы, акции, проведение рецептов, мастер-классы, дегустация блюд.