Праздничное открытие "Галамарта" в Питере: гаджеты, посуда и игрушки – всего за 1 рубль

29 мая в Питере состоится праздничное открытие народного магазина "Галамарт", и в честь этого несколько дней подряд здесь будут действовать максимально выгодные акции. Так, 1 июня, на День защиты детей, любая вторая игрушка обойдется вам всего в 1 рубль! Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 124/1 лит А1, ТЦ "Вояж".

Радиоуправляемые машины и вертолеты, квадрокоптеры, творческие наборы, куклы и конструкторы – предложение будет действовать на весь "детский" ассортимент. Также 1 июня с 15.00 до 19.00 в магазине будет настоящий детский праздник: игры, конкурсы, мастер-классы, подарки! Только веселье и ничего больше; скучать никому не придется.

Но это далеко не все. Также "Второй товар за 1 рубль" будет действовать:

- 28 мая – на галантерею, компьютерные и мобильные аксессуары.

- 29 мая – на хозтовары и бытовую химию.

- 30 мая – на посуду и кухонные принадлежности.

Кроме того, при покупке от 500 рублей 29 мая можно будет получить главные подарки от народного магазина: электромобиль, чугунный казан, чайный набор, телевизор и многое другое.

И не забудьте про специальные цены с 22 по 27 мая: тостер – 449 рублей, складной фен – 599 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей.

Кроме того, при покупке от 500 рублей 29 мая можно будет получить главные подарки от народного магазина: электромобиль, чугунный казан, чайный набор, телевизор и многое другое.

И не забудьте про специальные цены с 22 по 27 мая: тостер – 449 рублей, складной фен – 599 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей.

Фото: Галамарт