Праздничное открытие "Галамарта" в Питере: гаджеты, посуда и игрушки – всего за 1 рубль

Радиоуправляемые машины и вертолеты, квадрокоптеры, творческие наборы, куклы и конструкторы – предложение будет действовать на весь "детский" ассортимент. Также 1 июня с 15.00 до 19.00 в магазине будет настоящий детский праздник: игры, конкурсы, мастер-классы, подарки! Только веселье и ничего больше; скучать никому не придется.
Но это далеко не все. Также "Второй товар за 1 рубль" будет действовать:
- 28 мая – на галантерею, компьютерные и мобильные аксессуары.
- 29 мая – на хозтовары и бытовую химию.
- 30 мая – на посуду и кухонные принадлежности.
Кроме того, при покупке от 500 рублей 29 мая можно будет получить главные подарки от народного магазина: электромобиль, чугунный казан, чайный набор, телевизор и многое другое.
И не забудьте про специальные цены с 22 по 27 мая: тостер – 449 рублей, складной фен – 599 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей.
Кроме того, при покупке от 500 рублей 29 мая можно будет получить главные подарки от народного магазина: электромобиль, чугунный казан, чайный набор, телевизор и многое другое.
И не забудьте про специальные цены с 22 по 27 мая: тостер – 449 рублей, складной фен – 599 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей.
Фото: Галамарт
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все