Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, который разгуливал по дороге с пистолетом

По словам хулигана, он хотел пострелять по деревьям в парке.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в надзорном ведомстве 3 июня.

В ноябре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял по проезжей части проспекта Энгельса. Таксист, ожидавший перед пешеходным переходом разрешающий сигнал светофора для поворота на проспект Тореза, посигналил злоумышленнику. Тогда фигурант направил в лицо водителя пневматический пистолет. После он стал хаотично размахивать оружием, пока один из автомобилистов не выбил пистолет из его рук. По словам хулигана, он хотел пострелять по деревьям в парке.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV