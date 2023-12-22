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Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения напавшему на сотрудника городской службы парковки в Петербурге

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Агрессивный водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, разозлился после замечания в свой адрес и  повредил автомобиль петербуржца, который попросил исправить ситуацию. 

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения напавшему на сотрудника городской службы парковки в Петербурге. Инцидент произошел 27 января, когда водитель иномарки Toyota накинулся на сотрудника паркинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Агрессивный водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, разозлился после замечания в свой адрес и  повредил автомобиль парковщика. 

Владелец  машины обратился в полицию 31 января. Спустя несколько часов полицейские задержали предполагаемого хулигана. Им оказался 24-летний мужчина. Оперативники завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Легковушку дебошира поместили на  спецстоянку с целью проверки подлинности номерных агрегатов. 

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль "припарковался" в Неву на Университетской набережной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: задержание, отпинал автомобиль, парковщик, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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