Правоохранители проверили все Соборные площади Петербурга и области после сообщения о готовящемся взрыве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москвич сообщил о готовящемся взрыве в Исаакиевском соборе в Петербурге и на Соборной площади. Мужчина не уточнил, на какой именно: сотрудники ОВД проверили все площади с таким названием в Северной столице и Ленобласти. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Незнакомец позвонил по номеру "112" вечером 10-го января. Со слов пенсионера, в Москве он встретил человека, который рассказал, что завтра в Петербурге произойдет взрыв.

В результате 20 правоохранителей провели осмотры в Исаакиевском соборе, а также на Соборной площади на территории Петропавловской крепости, в Кронштадте, Пушкине, Кировском районе Петербурга, Гатчине и Красной площади в Шлиссельбурге. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV