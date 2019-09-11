Правоохранители перекрыли улицу Солидарности из-за подозрительного предмета

В Невском районе образовались пробки из-за "операции" сотрудников МВД.

Вечером 11 сентября сотрудники МВД перекрыли участок дороги в Невском районе, из-за чего образовалась серьезная пробка. Очевидец происходящего поделился видео в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Оказалось, что правоохранители приехали на проспект Солидарности из-за сообщения о подозрительном предмете, который забрали с собой. Временно была закрыто движение для транспорта и пешеходов от улицы Подвойского до улицы Лопатина.

Общественный транспорт ходил с опозданием. По словам свидетеля, на перекрытый участок не пустили даже карету "скорой помощи".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители встали в пробку на улице Ленсовета из-за ДТП на трамвайных путях.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"