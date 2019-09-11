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Водители встали в пробку на улице Ленсовета из-за ДТП на трамвайных путях

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По предварительным данным, водители и пассажиры в порядке.

ДТП на трамвайных путях спровоцировало пробку около станции метро "Звездная". Мобильный корреспондент Piter.TV заснял инцидент на видео.

Авария на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта произошла вечером 11 сентября. Две легковушки столкнулись на трамвайных путях и заблокировали проезд для общественного транспорта. Кроме того, затор образовался и на остальной проезжей части. Водители встали в пробку от школы № 519 до Крыловского научного центра. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на нерегулируемом перекрестке в Приморском районе произошло тройное ДТП. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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