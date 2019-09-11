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На нерегулируемом перекрестке в Приморском районе произошло тройное ДТП

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Местные жители отметили, что аварии на этом участке происходят регулярно.

Днем 11 сентября в Приморском районе произошло тройное ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео последствия инцидента. 

Авария произошла на пересечении Богатырского проспекта и Байконурской улицы. Участниками стали два легковых автомобиля и микроавтобус. О пострадавших не сообщается. 

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" отметил, что на перекрестке нет светофора. Другие пользователи написали о том, что на протяжении многих лет в этом месте происходят аварии, и необходимо регулирование движения транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Павловске КАМАЗ не вписался в поворот и упал на бок. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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