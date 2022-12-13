Правом льготного проезда в общественном транспорте Петербурга воспользовались 166 млн раз с начала года

Чаще всего поездки по льготным тарифам совершали пенсионеры, дети из многодетных семей и учащиеся.

За I квартал 2023 года правом льготного проезда на общественном транспорте Северной столицы воспользовались почти 166 миллионов раз, что составляет 42,2% от общего количества перевезённых пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

Наиболее часто поездки по льготным тарифам совершали пенсионеры, дети из многодетных семей и учащиеся. Ещё свыше 4,8 млн раз в городском транспорте проехались другие льготные категории, в том числе инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей.

На данный момент в Петербурге доступно 12 льготных поездных билетов, 6 из которых оплачиваются частично, и ещё 6 являются полностью бесплатными.

Ранее мы сообщили о том, что чЧетыре района Петербурга свяжут два новых автобуса.

Фото: Piter.TV