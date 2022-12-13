Правительство расширило список творческих вузов с бесплатным вторым высшим образованием

В Петербурге таким заведениям добавились Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и его филиал в Кемерове.

Стало известно, что правительство расширило список творческих вузов, где можно получить второе высшее образование бесплатно. Об этом рассказали в его официальный телеграм-канал в среду, 25 января.

В Петербурге таким заведениям добавились Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и его филиал в Кемерове. Ранее в нем были только Консерватория и Институт кино и телевидения.

В Москве бесплатно получить второе высшее образование можно во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова), ГИТИС (Российский институт театрального искусства), Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Литературный институт имени А.М. Горького. К ним также в январе добавилась Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова.

Среди направлений есть такие, как режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиции, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Ранее проректор СПбГУ предложил зачислять участников спецоперации в вузы без экзаменов.

Фото: Piter.tv

