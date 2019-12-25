Правительство Ленобласти утвердило список болезней, с которыми запрещено выходить из дома

Администрация Ленинградской области представило список заболеваний, носителям которых запрещено выходить из дома во время пандемии коронавируса. Перечень доступен на официальном telegram-канале регионального правительства.
В запретный список вошли такие болезни, как инсулинозависимый сахарный диабет, бронхоэктатическая болезнь, астма, нарушение лёгочного кровообращения, а также наличие злокачественных образований:
При любых осложнениях и ухудшении состояния жителям необходимо вызвать врача на дом.
Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти утвердил меры по ограничению передвижения жителей
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )