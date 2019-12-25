Губернатор Ленобласти утвердил меры по ограничению передвижения жителей

Сегодня, 30 марта, Александр Дрозденко ввел новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
С этого дня жители региона не имеют права покидать территорию своего муниципалитета. Петербуржцы и жители других районов смогут перемещаться только в пределах одного областного поселения.
Кроме того, запрещается нахождение детей на улице без сопровождения взрослых. Каждый житель, достигнувший 14 лет, при выходе из дома обязан брать с собой паспорт.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 3 )
Просто лютый бред! Я предприниматель, закрыла магазин по решению наших чинуш. Арендодатель сказал просто: "А меня не колышет, что ты закрыла магазин, и лысое *уйло меня не волнует. Платишь бабки по аренде в срок, 2 апреля". И никаких отсрочек, какие сказочный в кремле обещал. Где поддержка бизнеса, о которой стрекотал Дрозденко? Чиновники пообещали, что не будут взиматься штрафы, пени, будет отсрочка по аренде помещений под магазины. На практике мой арендодатель сообщил, что если не заплачу 2 числа, то пойдут щёлкать пени, а если протяну недельку, то моё оборудование и товар вылетят в окно. Кто мне должен помогать из стрекотавших чиновников? Дрозденко? Мишустин? Медвепуты? В налоговой развели лапками, и на практике никто не собирается помогать малому бизнесу. Такое впечатление, что под истерику с коронавирусом сознательно разорят и вгонят в полусуществование многих людей.
Просто лютый бред! Я предприниматель, закрыла магазин по решению наших чинуш. Арендодатель сказал просто: "А меня не колышет, что ты закрыла магазин, и лысое *уйло меня не волнует. Платишь бабки по аренде в срок, 2 апреля". И никаких отсрочек, какие сказочный в кремле обещал. Где поддержка бизнеса, о которой стрекотал Дрозденко? Чиновники пообещали, что не будут взиматься штрафы, пени, будет отсрочка по аренде помещений под магазины. На практике мой арендодатель сообщил, что если не заплачу 2 числа, то пойдут щёлкать пени, а если протяну недельку, то моё оборудование и товар вылетят в окно. Кто мне должен помогать из стрекотавших чиновников? Дрозденко? Мишустин? Медвепуты? В налоговой развели лапками, и на практике никто не собирается помогать малому бизнесу. Такое впечатление, что под истерику с коронавирусом сознательно разорят и вгонят в полусуществование многих людей.
Что за хрень написали,разберитесь сначала,потом пишите!Что такое областное поселение?
А если я живу в области , а работаю в городе. Мне что теперь с работы увольняться ? Нам сказали , что работаем в штатном режиме.
Работадатель обязан вам выдать пропуск, с этим пропуском вы можете свободно перемещаться от дома до работы
Телеграмм какой то уже официальный источник? Нет нигде этой информации!