Губернатор Ленобласти утвердил меры по ограничению передвижения жителей

Сегодня, 30 марта, Александр Дрозденко ввел новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

С этого дня жители региона не имеют права покидать территорию своего муниципалитета. Петербуржцы и жители других районов смогут перемещаться только в пределах одного областного поселения.

Кроме того, запрещается нахождение детей на улице без сопровождения взрослых. Каждый житель, достигнувший 14 лет, при выходе из дома обязан брать с собой паспорт.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти выявлено два новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области