Правительство Ленобласти решает проблемы дольщиков "Щегловской усадьбы"

На следующей неделе последние 35 пайщиков домов В2 и В3 проблемного объекта "Щегловская усадьба" получат ключи от своих квартир, всего вместе с ними новоселами станут 160 пайщиков.

Заканчивается выдача ключей в двух введенных домах долгостроя "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе Ленинградской области, на очереди — еще два.

На следующей неделе последние 35 пайщиков домов В2 и В3 проблемного объекта "Щегловская усадьба" получат ключи от своих квартир, всего вместе с ними новоселами станут 160 пайщиков.

Дома были достроены и введены в эксплуатацию силами региональных властей и конкурсного управляющего Даниила Федичева после банкротства застройщика — строительной компании "Навис".

Параллельно в "Щегловской усадьбе" продолжаются работы в домах, для завершения которых была привлечена компания-донор. В конце сентября Даниил Федичев направит в комитет Государственного строительного надзора Ленинградской области заявление о выдаче заключения о соответствии объекта проекту и техническим условиям и заявление о выдаче акта ввода домов А2 и А3 в эксплуатацию. Ключи им планируется выдавать по той же схеме.

Остальные корпуса будут достроены силами привлеченных компаний-доноров.

Продолжается выдача ключей в ЖК "Созвездие" в Мурино того же застройщика. Новоселами там стали свыше 500 человек.

С начала года в Ленинградской области были введены в строй более 10 проблемных домов, которые строились с нарушением сроков ввода, квартиры в них получат более 2 тыс. человек

Источник: пресс-служба ЛО