Позиция Роспотребнадзора по режиму обучения в школах может ухудшить ситуацию с COVID-19

Перевод учреждений и отделений допобразования при школах Петербурга по решению Роспотребнадзора (РПН) города с удаленного на очный формат работы может привести к ухудшению ситуации с коронавирусом на фоне прогноза о новой вспышке COVID-19. При этом решение о возврате к очной форме был принято вопреки действующему Постановлению № 2 главного санитарного врача и главы РПН Наталии Башкетовой, рекомендующему отказ от посещений и удаленный формат.

Учреждения и отделения дополнительного образования при школах Санкт-Петербурга с 23 января вернулись к очному режиму работы. Управление Роспотребнадзора города, возглавляемой главным санитарным врачом субъекта Наталией Башкетовой, дало свое одобрение на решение о смене формата после двухмесячной работы в дистанционном режиме, ссылаясь на данные о снижении количества заболевших среди школьников и педагогов, сообщал Комитет по образованию.

Решение о переводе учреждений и отделений допобразования принято в противовес действующему Постановлению № 2, которое сама же Башкетова и утвердила. Так, в пунктах 3.1 и 3.4 указана прямая рекомендация – посещать школы, занятия по допобразованию и различные секции по решению родителей. На деле эти "рекомендации" практически руководство к действию, к которому прислушиваются исполнительные органы власти города, по введению и соблюдению дистанционного обучения для недопущения распространения коронавируса. С оглядкой на позицию Роспотребнадзора, такая система была введена и реализуется в том числе в формате "смешанного обучения" с 9 ноября 2020 года.

Башкетова не в первый раз демонстрирует противоречивость своей позиции по борьбе с COVID. Например, давая рекомендации по дистанционному обучению и отказу от посещения секций, в тоже время она выступает против этого формата и настаивает на том, что на фоне COVID-пандемии детям будет лучше в школе. Мнение Наталии Башкетовой ранее в конце ноября 2020 года публиковала издание "Фонтанка".

"Перевод детей на дистанционное обучение может привести к неконтролируемому посещению детьми общественных мест, расширению круга общения за пределами организованного коллектива и семьи, несоблюдению мер личной профилактики, что в дальнейшем приведет к значительному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции <…> Результатом может стать "формирование множественных домашних очагов с вовлечением в эпидемический процесс лиц старшего возраста", - цитировала Башкетову "Фонтанка".

Такая позиция не нашла поддержки среди парламентариев. В частности, в декабре депутат ЗакСа Оксана Дмитриева призывала в срочном порядке перевести все школы на удаленку, так как количество заболевших учителей к концу 2020 года составило 5-6%. К слову, такого же подхода придерживаются в Москве – самом проблемном субъекте РФ по ситуации с COVID-19. Обострение пандемии ведет перевод учащихся на дистанционный формат обучения.

Отметим, есть основания полагать, что одобрение Башкетовой очной формы работы учреждений допобразования предположительно может ухудшить ситуацию с коронавирусом в Петербурге. Решение было принято на фоне неблагоприятной обстановки и озвученных в последующем негативным прогнозам. Так, с 18 по 24 января Петербург показывал устойчивую динамику по COVID-19, и в итоге за этот период Северная столица обогнала Москву по числу заболевших, сообщал ТАСС. В Смольном озвучивались негативные прогнозы на февраль для школ в виду грядущего сезона заболевания вирусными инфекциями у детей - ОРВИ и гриппом. Ослабленный иммунитет может привести к проблемам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 января в эфире "Радио России" заявил, что в ближайшей перспективе ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе.

Напомним, согласно опубликованным 27 января данным оперштаба РФ по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 1813 заболевших COVID-19, умерло 70 человек. По летальности Северная столица удерживает второе место в РФ с небольшим отрывом от Москвы, где скончалось 75 жителей.