Пожизненный срок дали экс-сотрудника МВД Олегу Тену за убийство в Петербурге

Это не первое убийство Тена. Ранее его признали виновным по двум аналогичным преступлениям и приговорили к 12,5 года колонии.

Бывшего полицейского Олега Тена приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 18-летней давности, совершённом с особой жестокостью в Петербурге. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие считает, что в августе 2004 года у станции метро "Пионерская" 19-летняя петербурженка поймала машину "Волга". За рулём авто был Тен, который согласился подвезти горожанку.

В пути между Теном и девушкой произошел конфликт. Экс-полицейский остановил машину на улице Софьи Ковалевской, вытащил жертву из салона и нанёс ей множественные удары ножом. После этого он скрылся.

Это не первое убийство Тена. Ранее его признали виновным по двум аналогичным преступлениям и приговорили к 12,5 года колонии. Жертвами Тена стали 24-летняя сотрудница областной счётной палаты и студентка.

Ранее фасад дома с легендарной "Камчаткой" Цоя отремонтируют до конца года в Петербурге. Чиновники заявляют о готовности хотя бы частично сохранить граффити, которыми исписана дворовая сторона дома.

Фото: Piter.tv

