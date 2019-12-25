Пожарный надзор начал инспектировать объекты РПЦ в Петербурге в преддверии Рождества

В ночь на 7 января в каждом храме будут присутствовать спасатели.

Во вторник, 29 декабря, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка управления МЧС по городу Петр Смирнов рассказал, что в преддверии Рождества специалисты начали проводить противопожарные рейды в храмах.

Рейды и профилактические мероприятия, во время которых настоятелям и служителям рассказывают о пожарной безопасности, проведут в 146 петербургских храмов. Также специалисты осмотрят места богослужений, а в ночь на 7 января в каждом храме будут присутствовать спасатели. На некоторые объекты пригонят пожарно-спасательную технику.

Спасатели рекомендуют отказаться от посещения общественных мест во время праздников.

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Фото: Piter.TV