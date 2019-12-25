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Пожарный надзор начал инспектировать объекты РПЦ в Петербурге в преддверии Рождества
Сегодня, 19:39
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smirenny

Пожарный надзор начал инспектировать объекты РПЦ в Петербурге в преддверии Рождества

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В ночь на 7 января в каждом храме будут присутствовать спасатели.

Во вторник, 29 декабря, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка управления МЧС по городу Петр Смирнов рассказал, что в преддверии Рождества специалисты начали проводить противопожарные рейды в храмах.

Рейды и профилактические мероприятия, во время которых настоятелям и служителям рассказывают о пожарной безопасности, проведут в 146 петербургских храмов. Также специалисты осмотрят места богослужений, а в ночь на 7 января в каждом храме будут присутствовать спасатели. На некоторые объекты пригонят пожарно-спасательную технику. 

 Спасатели рекомендуют отказаться от посещения общественных мест во время праздников. 

Ранее мы писали, что губернатор поблагодарил священнослужителей за помощь петербуржцам в пандемию.

Фото: Piter.TV

Теги: объекты рпц, пожарный надзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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