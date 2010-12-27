Ночью в ресторане на Итальянской улице загорелась подсобка

Огонь удалось ликвидировать спустя час.

Утром 16 августа в одном из ресторанов в Центральном районе произошел пожар, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о ЧП по адресу Итальянская ул., 10/5 поступило в 05:35. Огонь распространился в подсобке на площади 12 квадратных метров. В 06:26 пожар ликвидировали.

В тушении участвовали 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью в Ленобласти полыхал большой частный дом.

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