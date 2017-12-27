Видео: на Стрелке Васильевского острова сгорел автобус

Утром 4 января на Биржевой площади сгорел экскурсионный автобус

Туристический автобус MAN загорелся в районе Биржевой площади. Огонь полностью охватил салон. Сообщают, что был риск распространения огня на соседние здания, самое близкое из которых находилось всего в десяти метрах от транспортного средства, однако автобус прибывшим на место пожарникам удалось потушить, не поднимая номера сложности.

К полудню 4 января пожар был локализован. В момент возгорания пассажиров в салоне не было.

Причины произошедшего устанавливаются. По данным ГУ МЧС по Петербургу, на Биржевой площади, 1 работали 15 человек и три пожарных расчета.

Как стало известно «Фонтанке», автобус привёз на Стрелку Васильевского острова туристическую группу из Барнаула. В начале двенадцатого 30 детей и сопровождающие осмотрели все достопримечательности и вернулись к припаркованному на Биржевой площади автобусу, чтобы продолжить экскурсионный объезд. Запах гари они почувствовали уже в салоне. Взять успели немногое, многие вещи и документы остались в автобусе и сгорели.

Видео: Piter.TV