На Сызранской горела жилая квартира: спасатели вытащили из пожара кота

На данный момент устанавливаются причины воспламенения.

В Московском районе Петербурга загорелась жилая квартира. По сообщениям очевидцев, воспламенение началось в доме 18 по Сызранской улице. Местные жители рассказали, что пламя охватило помещение с двух сторон здания. На месте работают представители экстренной службы.

По данным спасателей, пламя распространилось по комнате на втором этаже. Из квартиры огнеборцы достали кота, однако, состояние животного оставляет желать лучшего. на данный момент непонятно, выживет ли он. Сведений о пострадавших людях нет.

В ГУ МЧС отметили, что с ситуацией удалось справиться к половине двенадцатого дня.

На участке дежурит машина реанимации.

Напомним, что на Ладоге нашли высокое содержание микропластика.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб