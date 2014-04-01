Пожар на Ленсовета в Петербурге унес жизнь одного человека

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел трагический пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру на улице Ленсовета. На место происшествия были направлены три пожарные машины и 15 спасателей. Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание в 19:09, однако, к сожалению, в результате инцидента погиб один человек.

Данный случай является очередным инцидентом в Петербурге, связанным с крупными пожарами. Напомним, что в тот же день в Невском районе города произошел другой пожар — на тушение автосервиса вблизи института имени Бехтерева было направлено полсотни спасателей.

Сейчас причины пожара на Ленсовета устанавливаются, следствие продолжает работу на месте происшествия.

