Вышел трейлер пятого сезона "Люцифера"

В новых сериях зрителями покажут брата-близнеца главного героя.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона сериал "Люцифер". Сезон авторы разделили на две части. Всего он состоит из 16 эпизодов, первые восемь из которых выйдут на экраны 21 августа.

Сериал рассказывает историю о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который от скуки сбежал на Землю и возглавляет ночной клуб в Лос-Анджелесе. В мае вышел четвертый сезон "Люцефера", в котором главный герой переживает последствия разрыва со своей подругой и сталкивается с Евой. В новых сериях зрителями покажут брата-близнеца главного героя - Майкла.

Ранее: В тизере второго сезона сериала "Сквозь снег" появился Шон Бин.

Видео: Netflix