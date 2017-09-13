Появилось видео жесткого ДТП на съезде с Кушелевской дороги

В северной части Петербурга произошло жесткое ДТП.

На съезде с Кушелевской дороги на Новороссийскую улицу произошло ДТП с участием трех иномарок. В социальных сетях появились первые фотографии и видео с места ЧП.

Очевидцы пишут, что авария случилась на повороте с "Кушелевки" примерно в 16 часов дня. Серьезнее всего в ДТП пострадала иномарка-седан бежевого цвета. На видео можно заметить, что у нее смята передняя часть капота. Рядом с поврежденным транспортным средством стоят еще две машины: видимо, они тоже поучаствовали в происшествии.

Петербуржцы пишут в социальных сетях, что в зоне ДТП образовалась пробка. Машинам тяжело заезжать в узкую горловину Новороссийской. Причины аварии уточняются.

Видео и фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург