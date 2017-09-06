Происшествия в Петербурге за сутки: все ДТП и ЧП за 06.09.2017

Что случилось в Петербурге сегодня, 06.09.2017. Криминальная хроника за последние сутки и все ДТП за сегодня от канала Piter.TV.

Канал Piter.TV предлагает своим зрителям и читателям самую полную подборку происшествий в Санкт-Петербурге за среду, 06.09.2017. В этот день в городе произошло немало криминальных событий и дорожно-транспортных происшествий. Фото и видео этих историй можно посмотреть в материале журналистов Piter.TV. Осторожно, кадры могут содержать информацию, не предназначенную для просмотра детьми и слабонервными.

Начнем с подборки ДТП за минувшие сутки, 06.09.2017.

ДТП в Петербурге за сегодня, 6 сентября 2017

1. На Суздальском проспекте иномарка протаранила забор. На Суздальском проспекте произошло типичное "ночное" ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Результаты аварии можно оценить по фото, сделанным очевидцами. Daewoo Nexia не повезло: шоферу придется выложить за ремонт приличную сумму. Но самое страшное, что в ходе ДТП пострадали люди. Скорая помощь увезла водителя и пассажира иномарки в тяжелом состоянии.

2. На проспекте Ветеранов маршрутка протаранила трамвай. Утро в городе для кого-то началось не с кофе. В Кировском районе произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и трамвая. "ГАЗель" буквально поцеловала общественный транспорт "в зад". Судя по всему, причиной аварии стали ремонтные работы, которые проходили на той же дороге. Фото с места ЧП прилагается.

3. На Маршала Жукова мощно полыхал ВАЗ. Рядом с Лиговским путепроводом происходил какой-то кошмар. В 5.40 здесь загорелся старенький "ВАЗ". Очевидцы уверяют, что за рулем развалюхи находился нетрезвый водитель. А через несколько метров от этого ДТП виднелся "паровозик" из трех машин". Водители стояли в пробке и... фотографировали и снимали на видео этот беспредел.

4. Видео: водитель чудом избежал столкновения с мусоровозом на Октябрьской набережной. Тут и комментировать ничего не надо. Ужасное видео, после которого хочется обнять и успокоить главного героя ролика. На Октябрьской набережной грузовик выехал на встречку, и только чудом не столкнулся с легковушкой. Видео с места ЧП впечатляет и шокирует.

5. Появилось видео с места на КАД, где загорелся мотоцикл. На внешнем кольце КАД произошел еще один транспортный пожар. Здесь загорелся и полностью выгорел мотоцикл. Очевидцы уверяют, что его подрезала автоледи на Volvo. К счастью, мужчина выжил. А вот его байку неповезло: мотоцикл сгорел до приезда пожарных.

Криминальная хроника Петербурга: происшествия 06.09.2017

1. Полиция накрыла парник с 17 кустами конопли в Ленобласти. Пресс-служба МВД поделилась со СМИ яркими снимками, сделанными на даче местного "плантатора". 38-летний житель Кировска открыто выращивал в тепличке коноплю, и надеялся продать ее местным наркошам. Но "королю черного рынка" не повезло. Полиция арестовала и его самого, и все зеленые насаждения молодого наркобарона. Смельчака ждет арест на срок до 15 суток - это максимальное наказание за подобный вид преступлений.

2. В Петербурге обокрали 12 квартир на сумму свыше 3,5 миллиона. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла серию преступлений банды, состоящей из 4 мужчин. Воры-стахановцы забирались в квариры петербуржцев и выносили из них все, что "плохо лежало". В итоге за несколько лет "домушники" обогатились на 3.5 миллионов рублей. Теперь их ждут следствие и суд, а следователей - почет и уважение.

3. Петербургский школьник сбежал из дома и мать сдала его в психбольницу. В Петербурге произошла странная история с участием членов явно неблагоприятной семьи. 15-летний мальчик сбежал из дома и украл у родителей 30 000 рублей. За это родная мать сдала мальчонку в психбольницу. Теперь с этой историей будут разбираться не только полицейские, но и социальные работники: России явно не хватает ювенальной юстиции.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Мегаполис, Piter.TV