Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербургский школьник сбежал из дома и мать сдала его в психбольницу
Сегодня, 16:44
0
Shdaria
90

Петербургский школьник сбежал из дома и мать сдала его в психбольницу

0
 
 

15-летний Петербуржец сбежал из дома с 30 тыс. рублями. Вскоре он нашелся в гостях у знакомых.

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток сбежал с дома. Известно, что при себе он имел 30 тысяч рублей.

33-летняя мать сложного ребенка обратилась в полицию Невского района. Она рассказала, что 4 сентября в 18.00 вечера 15-летний вышел из дома, затем она сообщила, что не знает местонахождение своего сына. У сбежавшего был телефон, банковская карта, которой он воспользовался и снял 30 тысяч рублей, а также паспорт.

АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что мальчик ранее уже уходил из дома. Кроме того, стало известно, что подросток все это время находился в гостях у знакомых. Стоит отметить, что мать ребенка попросила, чтобы его отправили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.  

 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , сбежал из дома
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5