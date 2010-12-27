На Суздальском проспекте иномарка протаранила забор

Водитель "Нексии" на полном ходу врезался в ограждение.

В ночь на шестое сентября автомобиль Daewoo Nexia на полной скорости въехал в оградительный забор на Суздальском проспекте. Авария произошла недалеко от пересечения Ушинского и Суздальского проспекта. Как сообщают очевидцы, легковушка сильно повреждена, есть пострадавшие.

Об аварии сообщили проезжающие мимо водители. Они выложили фотографии с места аварии в социальных сетях. По их сообщениям, машина просто слетела с дороги и протаранила ограждение. Забор не выдержал нагрузки и сломался от удара. Автомобиль отлетел обратно на проезжую часть проспекта. Некоторые свидетели произошедшего наблюдали, по их мнению, неадекватное поведение “Нексии” на дороге. Пользователи соцтетей предполагают в невменяемости водителя иномерки, который даже не пытался затормозить, а по пути нанес повреждения еще одному автомобилю "Форд".

Сейчас водителя иномерки и его пассажира увезли в карете скорой помощи. Один из очевидцев рассказал, что первый находится в тяжелом состоянии. Когда пострадавших вытаскивали из малшины, ощущался сильный запах алкоголя.

Причины ДТП будет устанавливать следствие.

Фото: Вконтакте/id781397