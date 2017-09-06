Появилось видео с места на КАД, где загорелся мотоцикл

Очевидцы загрузили в Сеть видео, на котором можно посмотреть, как пожарные тушат догоревший мотоцикл.

В Сети появилось видео ДТП с пожаром на КАД, которое произошло сегодня, 6 сентября. Напомним, что ЧП случилось в 15 часов на отрезке внешнего кольца между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. По словам очевидцев, мотоцикл упал и загорелся после неадекватного поведения на дороге автоледи на Volvo.

На видео, которое загрузили пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", видно, как пожарные заливают водой остов мотоцикла. К этому времени основная часть транспортного средства уже выгорела, и лишь дымиться. Очевидцы отметили, что, если бы пожарные приехали на 10 минут раньше, еще был бы шанс спасти байк.

Напомним, что водител мотоцикла не пострадал. Ранее мы писали, что на внешнем кольце КАД горит мотоцикл.