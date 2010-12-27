Фото: на внешнем кольце КАД горит мотоцикл

Очевидцы сообщают о крупном ДТП с возгоранием на внешнем кольце КАД за проспектом Энгельса.

Сегодня днем, 6 сентября, на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошло жесткое ДТП. В районе 13 часов дня здесь вспыхнул спортивный мотоцикл. Судя по всему, перед этим байк влетел в ограждение, или же просто сбился с верной траектории. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они же активно постят ужасные фото с пылающим мотоциклом. На них видно, что огонь полностью охватил транспортное средство, и его вряд ли удастся спасти до приезда пожарных.

Свидетели аварии уточняют, что ЧП случилось на внешнем кольце дороги на участке между проспектом Энгельса и Выборгским проспектом. Других участников ДТП в кадре не видно, что позволяет нам предположить, что мотоциклист просто не справился с управлением. Но другие водители уверяют: во всем виновата женщина. Один из свидетелей аварии написал, что автоледи на Volvo неудачно перестроилась перед носом у байкера. Из-за этого мотоцикл оказался на асфальте и вспухнул.

По последним данным, к 14 часам мотоцикл был потушен неравнодушными водителями. Его хозяин выжил и даже не получил серьезных травм.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург