Видео: водитель чудом избежал столкновения с мусоровозом на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной машина чудом избежала столкновения с грузовиком. Водитель похвастался видео с записью момента ЧП.

В сети появилось видео пугающего ЧП, произошедшего на Октябрьской набережной в среду, 6 сентября. Водитель двигался в легковой машине вдоль набережной. Неожиданно за поворотом перед перекрестком он увидел мусоровоз. Грузовик явно потерял управление. Мужчина в легковушке произнес только: "Ой", - и уехал в правый ряд. Как только автомобиль ушел вправо, на левую полосу выскочил тяжеловоз со встречки. Водитель остановился, выругался и поехал дальше.

"Я думал, что он за мной собирать машины начнет. А он по газам и деру", - добавил автор видео Сергей Степанов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Многие комментаторы поздравили водителя со «вторым рождением». Кто-то советовал отметить случившееся. Также многие ругались на человека в грузовике и рассуждали, что стало причиной такого опасного маневра.

Видео: Youtube / Мегаполис