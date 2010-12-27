Полиция накрыла парник с 17 кустами конопли в Ленобласти

В Кировске правоохранительные органы нашли парник с кустами конопли на загородном участке. Экспертиза подтвердила, что все растения наркосодержащие.

Немаленькие заросли наркотических растений нашли полицейские на загородном участке в Кировске. Во время профилактической операции "МАК" Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России вышли на 38-летнего петербуржца. Его заподозрили в незаконном выращивании наркотических растений.

На приусадебном участке в ленобласти нашли парник, где росли 17 кустов конопли. Высота кустов составляла 2,5 метра. Но все растения забрали у заботливого садовода. Экспертиза подтвердила, что все растения наркосодержащие.

В отношении мужчины возбудили административное дело. Ему придется ответить за незаконное культивирование наркотических растений. Правда, наказание за это не очень суровое: всего арест до 15 суток.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти