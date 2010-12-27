В Петербурге обокрали 12 квартир на сумму свыше 3,5 миллиона

В Петербурге раскрыли серию краж прошлого года. Мужчины похитили имущество в 12 квартирах Петербурга на 3,5 млн. рублей.

В прошлом году задержали мужчин за кражу в квартире. Однако выяснилось, что компания из 4 человек причастна еще к 12 подобным кражам в разных районах города. Общая сумма похищенного составила более 3,5 млн. рублей.

В мае 2016 года четверо мужчин были задержаны за кражу из квартиры дома 52 на улице Оптиков. Злоумышленники вынесли из квартиры имущество на 400 тысяч рублей. Позже выяснилось, что воры уже были судимы.

В процессе оперативно-розыскной работы установилось, что преступники обчистили еще 12 квартир в Петербурге. Кражи были совершены в апреле и мае прошлого года. Общая сумма краденого составила свыше 3,5 млн. рублей.