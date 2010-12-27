На проспекте Ветеранов маршрутка протаранила трамвай

Микроавтобус въехал в трамвай на проспекте Ветеранов.

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы летчика Пилютова произошла авария с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного такси врезался в трамвай, следовавший по маршруту 52. Инцидент произошел около семи часов утра 6 сентября.

Как сообщают очевидцы, трамвай поворачивал, когда на полной скорости в него влетела маршрутка. В результате ДТП трамвай сошел с рельс. У него выбито лобовое стекло и повреждена кабина водителя. Удар пришелся со стороны, где находился машинист. Сильнее всего пострадал водитель маршрутки.

К счастью, микроавтобус оказался заказной, поэтому пассажиров в нем не оказалось. Как рассказывают свидетели аварии, водитель явно не знал правил дорожного движения, а конкретно - о преимуществе трамвая перед другими транспортными средствами. После столкновения мужчина возмущался, что трамвай ехал, когда для машин горел зеленый свет.

Сейчас на месте происшествия работают несколько карет скорой помощи. Количество пострадавших неизвестно. Ожидаются автомобильные заторы.

Фото: Вконтакте/sadist66