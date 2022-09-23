Мужчина получил ожог 60% кожного покрова.

Появилось видео взрыва электросамоката в движущемся лифте с россиянином внутри. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Известно, что сначала транспортное средство задымилось, а спустя несколько секунда стало взрываться. Из-за этого в кабине произошло возгорание. Правоохранительные органы Краснодара отметили 22 сентября, что самокат был неисправен, а пострадавший мужчина вез его в ремонт. После взрыва транспортного средства двери лифтовой кабины заблокировались, поэтому мужчина оказался в ловушке. В настоящее время пациент находится в больнице. Медики диагностировали у него ожоги третьей степени тяжести. У местного жителя обгорело 60 процентов кожного покрова.

В Приморском районе остановили машину с подложными номерами и нетрезвым водителем.

Фото и видео: Telegram / BAZA