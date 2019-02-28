Появилось видео: в Выборгском районе легковушка столкнулась с трамваем

У водителей назревает серьезный конфликт .

В четверг, 28 февраля, в Выборгском районе легковушка столкнулась с трамваем. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Академика Лебедева. К счастью в ДТП никто не пострадал. Однако, у водителей назревает серьезный конфликт .

Водитель легковушки в ярости вышел из машины вызвал водителя трамвая и что-то му очень долго говорил. Ну скорее всего, ничего хорошего, так как дальше пошли толкания друг друга отмечает корреспондент

Также корреспондент отмечает, что у транспорта нет серьезных повреждений. У легковой машины лишь отлетело боковое зеркало.

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Видео:Piter.TV