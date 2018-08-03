Появилось видео: в Сестрорецке тушат сильные пожары

Дым от пожара заволакивает окрестности и ближайшие трассы.

Вечером 3 августа, в Сестрорецке на 38 километре Приморского шоссе загорелись торфяники.

На кадрах видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, как пожарные службы пытаются потушить очаг возгорания. Отметим, что на борьбу с горящими торфяниками прибыли более десятка пожарных автомобилей и три вертолёта. На кадрах отчетливо видно, что последние один за другим тушат с воздуха огонь.

Корреспонтент отмечает, что в районе пожара стоит сильный смог дыма, тяжело дышать.

Ранее мы писали о том, что на набережной Обводного канала полыхает ярким пламенем мотоцикл.