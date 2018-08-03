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Появилось видео: в Сестрорецке тушат сильные пожары

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Дым от пожара заволакивает окрестности и ближайшие трассы.

Вечером 3 августа, в Сестрорецке на 38 километре Приморского шоссе загорелись торфяники. 

На кадрах видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, как пожарные службы пытаются потушить очаг возгорания. Отметим, что на борьбу с горящими торфяниками прибыли более десятка пожарных автомобилей и три вертолёта. На кадрах отчетливо видно, что последние один за другим тушат с воздуха огонь.

Корреспонтент отмечает, что в районе пожара стоит сильный смог дыма, тяжело дышать. 

Ранее мы писали о том, что на набережной Обводного канала полыхает ярким пламенем мотоцикл.

 

 

 

Теги: пожар , сестрорец пожар
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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