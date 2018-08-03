На набережной Обводного канала полыхает ярким пламенем мотоцикл

Вечером 3 августа на набережной Обводного канала загорелся чернй мотоцикл. По словам очевидцев, владелец байка жив.
На видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, как сильно полыхает транспортное средство. Из-за пожара образовался сильный смог. Очевидцы передают, что невозможно находиться рядом с метом возгорания, тяжело дышать.
На место прибила пожарная служба.
Медленно разматывают шланг, комментирует работу пожарных очевидец.
О причине возгорания пока не поступало никаких сведений.
Ранее мы писали о том, во Всеволожском районе в пожаре погиб хозяин дома.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК