Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:49
0
IRINA_CHALKINA
326
Код вставки плеера

На набережной Обводного канала полыхает ярким пламенем мотоцикл

0
 
 

Черный дым клубами затянул небо над набережной.

Вечером 3 августа на набережной Обводного канала загорелся чернй мотоцикл. По словам очевидцев, владелец байка жив. 

На видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, как сильно полыхает транспортное средство. Из-за пожара образовался сильный смог. Очевидцы передают, что невозможно находиться рядом с метом возгорания, тяжело дышать. 

На место прибила пожарная служба. 

Медленно разматывают шланг, комментирует работу пожарных очевидец.

О причине возгорания пока не поступало никаких сведений. 

Ранее мы писали о том, во Всеволожском районе в пожаре погиб хозяин дома.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: горит мотоцикл , пожар
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5