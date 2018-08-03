На набережной Обводного канала полыхает ярким пламенем мотоцикл

Черный дым клубами затянул небо над набережной.

Вечером 3 августа на набережной Обводного канала загорелся чернй мотоцикл. По словам очевидцев, владелец байка жив.

На видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, как сильно полыхает транспортное средство. Из-за пожара образовался сильный смог. Очевидцы передают, что невозможно находиться рядом с метом возгорания, тяжело дышать.

На место прибила пожарная служба.

Медленно разматывают шланг, комментирует работу пожарных очевидец.

О причине возгорания пока не поступало никаких сведений.

Ранее мы писали о том, во Всеволожском районе в пожаре погиб хозяин дома.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК