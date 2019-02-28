Появилось видео: в Московском районе горела квартира в многоэтажном доме

О пострадавших не сообщается.

В четверг, 28 февраля, в Московском районе горела квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Авиационной улице, 20.

Квартира загорелась очень быстро, через 5 минут запах мы почувствовали уже в своей квартире. Пожар увидели в отражении окон соседнего дома отмечает корреспондент

Также корреспондент отмечает, что пожар произошел по вине жильцов квартиры на шестом этаже. По рассказам соседей, там живет неблагополучная семья.

На месте работали 4 пожарные машины. Пожар удалось ликвидировать.

О пострадавших не сообщали.

Ранее мы сообщали о том, что На юге Петербурга ОМОН вскрыл машину из-за "бомбы-будильника"

Видео:Piter.TV