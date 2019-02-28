Появилось видео: в Московском районе горела квартира в многоэтажном доме

В четверг, 28 февраля, в Московском районе горела квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на Авиационной улице, 20.
Квартира загорелась очень быстро, через 5 минут запах мы почувствовали уже в своей квартире. Пожар увидели в отражении окон соседнего дома
отмечает корреспондент
Также корреспондент отмечает, что пожар произошел по вине жильцов квартиры на шестом этаже. По рассказам соседей, там живет неблагополучная семья.
На месте работали 4 пожарные машины. Пожар удалось ликвидировать.
О пострадавших не сообщали.
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Видео:Piter.TV
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