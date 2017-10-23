Появилось видео утренней массовой аварии на ЗСД

В Сети появилось видео, запечатлевшее момент массового ДТП

Очевидцы опубликовали видео в котором виден момент аварии, в которой столкнулись сразу семь машинин сегодня утром на ЗСД.

На видео хорошо видно, как машину при повороте развернуло и отбросило к леерам через три полосы движения. Буквально через несколько секунд таким же образом развернуло еще одну иномарку. В момент, когда водители потеряли управление, они зацепили проезжающие машины.

Из-за образовавшегося столпотворения очевидцы не смогли сразу определить точное количество участников ДТП. На видео зафиксировано четыре.

Напоминаем, ранее Piter.tv сообщал, что На ЗСД столкнулись cемь машин

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург