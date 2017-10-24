Видео: НЛО пытались установить контакт с ВВС США

В сети появилось видео, на котором запечатлено якобы взаимодействие НЛО с ВВС США.

В сети появилось странное видео, которое якобы показывает взаимодействие НЛО с ВВС США.



Действие происходит над военной базой ВВС Макдилла. Именно там находится все командование по спецоперациям.



Судя по видео, инопланетных корабля всего два. Сначала они взаимодействовали друг с другом. По словам автора ролика, корабль TR-3B располагался в Мексиканском заливе на секретной военной базе. Якобы он прилетел туда, чтобы "пообщаться" с летательными аппаратами США.



По данным СМИ, контакт происходил на высоте примерно 6500 футов.



Некоторые пользователи сети посчитали, что аппараты, выдаваемые за НЛО - всего лишь дроны, другие же назвали все происходящее качественным монтажом.





Видео: YouTube/Michael Salla

