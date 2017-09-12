Появилось видео столкновений протестующих в Париже и полиции

Во Франции протест против поправок Эммануэля Макрона в трудовой кодекс перерос в массовые беспорядки.

Сегодня днем, 12 сентября, в Париже проходит многотысячный митинг против поправок в трудовой кодекс. По данным французских СМИ, в протестной акции участвует не менее 50 000 человек. В 18 часов по Московском времени демонстранты впервые вступили в столкновение с полицией. Протестующие стали забрасывать копов дымовыми шашками и камнями, а силовики в ответ пустили в ход дубинки.

В Сети появились первые кадры беспорядков в Париже. На них можно разглядеть улицы столицы Франции, заполненные людьми с плакатами и транспарантами. Полиция отступает под напором участников шествия. При этом колонна митингующих растянулась настолько, что в удаленных от ЧП местах "очередь" выглядит весьма спокойной.

В 18.30 появилась информация, что полиция применила против радикальных групп митингующих слезоточивый газ. Сами хулиганы продолжают бросаться дымовыми шашками и жечь файеры.

Видео: cmllrz, Instagram