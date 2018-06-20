Появилось видео со Дня еврейской книги в Петербурге

В воскресенье, 7 апреля в Петербурге проходит День еврейской книги. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился кадрами с мероприятия.

В субботу, 7 апреля в синагоге на Лермонтовском проспекте в доме №2 проходит День еврейской книги. Кадрами с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Посетители покупают книги еврейской тематики: история, литература, культура и.т.д. Главным событием станет презентация электронного энциклопедического издания "Еврейский Петербург". В издании содержится 180 статей о людях, которые оставили свой след в жизни Петербурга.

Отметим, что в качестве детского писателя на Дне еврейской книги выступит бывший "телезнаток" Александр Друзь.

Видео: Piter.tv