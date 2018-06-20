В синагоге пройдет презентация электронной энциклопедии "Еврейский Петербург"

Презентация пройдет в рамках "Дня еврейской книги".

В воскресенье, 7 апреля в Северной столице пройдет "День еврейской книги". Посетители смогут купить книги еврейской тематики: история, литература, культура и.т.д.

"Гвоздем программы" станет презентация электронного энциклопедического издания "Еврейский Петербург". Издание включает в себя более 180 статей о людях, которые оставили свой след в жизни города на Неве. А представят энциклопедию житель Иерусалима Михаэль Бейзер и петербуржец Александр Марголис.

Помимо этого, гости смогут прослушать лекционный материал от главного редактора издательства "Книжники" Боруха Горина, профессора Европейского университета Виктора Кельнера, израильского писателя Михаила Бейзера, фольклориста Валерия Дымшиц и других. В программу мероприятия также входят автограф-сессии и литературно-музыкальный перфоманс.

Традиционно в качестве детского писателя на Дне еврейской книги выступит бывший "телезнаток" Александр Друзь.