Появилось видео с места жесткого ДТП в Колтушах

Канал Piter.TV публикует видео с места вечерней аварии в Колтушах.

В деревне Колтуши под Петербургом произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, авария случилась напротив здания местной администрации. Мобильный репортер прислал в редакцию Piter.TV видео с места происшествия. Судя по ролику, участниками ДТП стали от 2 до 3 автомобилей. Одна машина находится посреди дороги, еще одна улетела в кювет. Третье транспортное средство то ли стоит в правой полосе, то ли просто пережидает пробку.

В зоне происшествия наблюдается серьезная пробка в сторону Всеволожска. На месте аварии работают два автомобиля скорой помощи, есть пострадавшие. В социальных сетях очевидцы предположили, что причиной ЧП могло стать нарушение скоростного режима (стоит знак "40 км в час") или ошибка с переключением дальнего света.

Видео: Piter.TV